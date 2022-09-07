Президент РК поздравил жителей страны с праздником Чхусок

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В сложные времена корейский народ всегда объединял усилия для преодоления угроз. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в послании по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Глава государства выразил слова поддержки пострадавшим от тайфуна «Хиннамнор», подчеркнув, что правительство делает всё возможное для того, чтобы они как можно быстрее вернулись к обычной жизни. Президент заявил, что создаст общество, которое заботится о нуждающихся в помощи в сложное время. Он подчеркнул необходимость создания эффективной системы социального обеспечения, которая охватит всех жителей страны. Президент выразил глубокую благодарность тем, кто работает над ликвидацией последствий сильных дождей и тайфуна, а также медицинским работникам, полицейским, пожарным и военным, которые находятся на посту и в праздник Чхусок. Юн Сок Ёль пожелал жителям страны хотя бы в праздник оставить все заботы, встретившись с близкими людьми.