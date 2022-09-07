В канун праздника Чхусок автодороги всё более загружены

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8 сентября, за день до начала выходных по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков, на скоростных дорогах страны начались пробки. Это связано с тем, что многие корейцы спешат отправиться на малую родину. Средняя скорость движения на самых загруженных участках понизилась до 40 километров в час. По состоянию на полдень, путь от Сеула до Пусана протяжённостью 325 км занимает 5,5 часов. Это примерно на полтора часа дольше, чем обычно. Пик движения из столицы в регионы придётся на утро 9 сентября, а в обратном направлении - на вторую половину дня 12 сентября. Премьер-министр РК Хан Док Су призвал все заинтересованные ведомства уделить особое внимание мерам поддержки населения в период праздника. Он отметил, что страна переживает сложные времена, учитывая высокую инфляцию, а также последствия сильных дождей и тайфуна.