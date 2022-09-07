ВОЗ может зарегистрировать вакцину SKYCovione

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Южнокорейская фармацевтическая компания SK Bioscience завершила процедуру подачи заявки во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на включение вакцины от коронавируса SKYCovione в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил 8 сентября представитель компании. Включение в реестр позволяет ускорить поставку и применение вакцин и лекарственных препаратов в кризисных ситуациях, таких как пандемия COVID-19. Если регистрация будет завершена до конца этого года, SK Bioscience сможет поставлять свою вакцину на мировой рынок по линии COVAX – глобальной инициативы по обеспечению справедливого доступа к вакцинам против COVID-19. В июле SK Bioscience также подала заявку на условное одобрение SKYCovione в регулирующие органы Великобритании и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).