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В Корее

Число новых случаев COVID-19 продолжает сокращаться

Write: 2022-09-09 11:52:47Update: 2022-09-09 14:46:14

Число новых случаев COVID-19 продолжает сокращаться

Photo : YONHAP News

Число новых случаев COVID-19 в РК продолжает сокращаться, несмотря на мягкие карантинные меры. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 8 сентября в стране зарегистрированы 69.410 новых случаев инфекции. Это минимальный показатель для пятницы за последние семь недель, с 22 июля. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 504 человека, что на 11 человек больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 68 человек. Коэффициент смертности составляет 0,11%. Карантинные власти призывают жителей страны быть предельно внимательными. Они не исключают  возможного роста заболеваемости  из-за интенсивных поездок в период осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который отмечается с 9 по 12 сентября. 
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