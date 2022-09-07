Ким Чон Ын: Северная Корея не откажется от ядерного оружия

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Северная Корея не будет вести переговоры о денуклеаризации. Об этом, как сообщило агентство ЦТАК, заявил её лидер Ким Чон Ын, выступая 8 сентября на седьмой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва. «Обладание ядерным оружием является нашим законным и неотъемлемым правом. Мы не намерены отказываться от него», - подчеркнул Ким Чон Ын, сославшись на новый закон, в котором зафиксирован статус Северной Кореи в качестве ядерной державы. «Мы не откажемся от права на самозащиту, от которого зависят существование страны, безопасность народа и государства»,- подчеркнул Ким Чон Ын. Он добавил, что Пхеньян не откажется от этой позиции, даже если страну ожидают «сотни лет» санкций. В законе, согласно которому Северная Корея обязуется не распространять и не передавать другим странам ядерное оружие и технологии, зафиксировано единоличное право Ким Чон Ына на принятие решений о применении ядерного оружия.