Президент РК выразил соболезнования по поводу смерти Елизаветы II

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Президент РК Юн Сок Ёль выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II. В послании, которое южнокорейский лидер опубликовал в Twitter на английском языке говорится: «Глубочайшие соболезнования народу Соединённого Королевства в связи с кончиной Её Величества Королевы Елизаветы II. Она твёрдо верила в дело человеческой свободы и оставила великое наследие. Её доброе сердце и поступки останутся в нашей памяти». Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны. Она стала первым монархом в истории Великобритании, царствовавшим 70 лет. Ожидается, что после смерти королевы корона перейдёт её старшему сыну – принцу Чарлзу.