Число комитетов при правительстве будет сокращено на 39%

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В целях оптимизации расходов правительство сократит количество комитетов, находящихся под его надзором, на 39%. План создания «гибкой и эффективной системы управления» предусматривает ликвидацию 246 из 636 комитетов, в том числе 13 из 20 комитетов, находящихся в непосредственном подчинении президента. Как заявили в администрации президента, комитеты создаются для того, чтобы помогать сбору мнений и учитывать опыт людей, но многие из них превратились в «комитеты-призраки», содержание которых обходится дорого, а функции некоторых из них пересекаются. Четыре комитета при президенте, в том числе, по образованию и четвёртой промышленной революции, будут ликвидированы, а семь перейдут в подчинение премьер-министра или профильных министерств. Среди комитетов при премьер-министре 21 из 61 комитета, при правительстве - 227 из 554 комитетов будут ликвидированы или войдут в состав других комитетов. Благодаря указанным мерам, будут сэкономлены 30 млрд вон (около 22 млн долларов) в год. План будет направлен в Национальное собрание после утверждения кабинетом министров в конце сентября.