Военные за рубежом поздравили соотечественников с праздником Чхусок

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Южнокорейские войска, выполняющие миротворческую миссию в зарубежных странах, поздравили соотечественников с праздником урожая и поминовения предков Чхусок. 9 сентября Объединённый комитет начальников штабов опубликовал поздравления контингента Тонмён в составе Временных сил ООН в Ливане, миротворческого подразделения Ханпит в Южном Судане, подразделения по борьбе с пиратством Чхонхэ в водах Сомали и подразделения Акх в Объединенных Арабских Эмиратах. Более тысячи южнокорейских военнослужащих находятся в зарубежных странах, в основном в зонах конфликтов, для наблюдения за перемирием, послевоенного восстановления экономики и в составе других миротворческих миссий. В своих посланиях они пообещали с достоинством выполнять возложенные на них обязанности, выразив готовность защищать интересы страны в любой точке мира.