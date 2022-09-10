В РК два дня подряд менее 40 тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 11 сентября в стране зарегистрированы 36.938 новых случаев COVID-19. Данный показатель два дня подряд составляет менее сорока тысяч, главным образом, из-за сокращения объёмов тестирования на вирус в выходные дни. Между тем, общее число заболевших с начала пандемии превысило 24 млн человек. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 553 человека, что на 21 человека больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 22 человека. Коэффициент смертности составляет 0,11%. Органы здравоохранения призывают население не ослаблять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Они не исключают роста заболеваемости после окончания выходных по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, продолжающихся с 9 по 12 сентября.