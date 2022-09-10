Страны-участницы IPEF начинают официальные переговоры

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14 стран-членов Индо-Тихоокеанской экономической программы (IPEF) - РК, США, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Вьетнам, Бруней, Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Фиджи - договорились начать официальные переговоры по вопросам активизации регионального сотрудничества. В ходе министерской встречи IPEF, состоявшейся 8-9 сентября в Лос-Анджелесе, принято решение начать переговоры по вопросам справедливой торговли, создания устойчивой цепочки поставок, экологически чистых технологий, налоговой политики и борьбы с коррупцией. С южнокорейской стороны во встрече участвовал представитель страны на торговых переговорах Ан Док Кын. В мае текущего года президент США Джо Байден, находясь с официальным визитом в Японии, объявил о запуске новой экономической программы в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, IPEF будет создавать новые правила, которые помогут экономикам стран-участниц развиваться быстрее и на равных условиях.