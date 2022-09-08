Президент РК обещает прислушиваться к мнению народа

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Нынешнее правительство страны будет всегда прислушиваться к мнению народа и выполнять его волю. Об этом 12 сентября, в последний день осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, написал в социальных сетях президент РК Юн Сок Ёль. «У меня тяжело на сердце из-за того, что простым людям трудно жить»,- написал глава государства. Он обещал уделить максимум внимания проблемам быстрого роста цен и кредитования частных предпринимателей, которые являются основой экономики, а также обеспечить скорейшее возвращение к нормальной жизни тех, кто пострадал в результате сильных дождей. Глава государства сообщил, что во время праздника Чхусок он побывал на традиционном рынке, в районах, пострадавших от стихии, встретился с военнослужащими и волонтёрами. Юн Сок Ёль выразил особую благодарность военнослужащим, которые ликвидировали последствия стихии в интересах национальной безопасности. «Мы быстро вернёмся к нашей привычной жизни»,- добавил он.