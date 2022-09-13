Закон о ядерных силах – угроза миру на Корейском полуострове

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Закон о политике в сфере ядерных сил, утверждённый Верховным народным собранием КНДР, представляет собой угрозу миру на Корейском полуострове. Об этом заявил 13 сентября представитель министерства по делам воссоединения РК, призвав Пхеньян пойти по пути денуклеаризации. По его словам, на Севере должны понять, что вышеуказанный закон усилит международную изоляцию Северной Кореи и усугубит её и без того тяжёлое экономическое положение. Несмотря на негативное отношение северокорейского лидера Ким Чон Ына к денуклеаризации, задача РК состоит в том, чтобы создать условия для самостоятельного отказа Пхеньяна от ядерного оружия,- добавил представитель министерства. Закон о политике в сфере ядерных сил разрешает КНДР наносить ядерный удар по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам государства и в случае нападения на руководство страны и командование ядерными силами, при возникновении угрозы существования других государств и жизни людей. Ким Чон Ын заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия, даже если против неё введут «столетние санкции».