Власти будут отвечать за поддержание экономической стабильности

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Правительство РК приняло решение узаконить ответственность власти за поддержание приемлемого состояния экономики. Главный принцип сводится к тому, чтобы удерживать дефицит платёжного баланса не выше 3% суммы ВВП. В данном случае учитывается платёжный баланс, из которого вычтены социальные выплаты. Если в долгосрочной перспективе госдолг превысит 60% ВВП, то отношение дефицита платёжного баланса к ВВП будет снижено с 3% до 2%. Принято решение ввести соответствующий закон в действие сразу после его одобрения Национальным собранием. Столь строгие критерии, предложенные правительством, подтверждают серьёзное отношение властей к финансовой ситуации в стране. Вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Чху Гён Хо заявил, что данная инициатива является отражением ответственности правительства за будущие поколения. Сообщается также о планах укрепить систему проведения технико-экономического обоснования крупных финансовых проектов. Мнения о нынешней политике правительства, нацеленной на укрепление финансовой стабильности страны, расходятся. Наряду с поддержкой, высказываются опасения о её своевременности. В частности, указывается, что в ситуации замедления темпов роста мировой экономики на первый план выходит роль правительства, а не закреплённых правил. Также отмечается, что если в финансовых проектах правительство будет делать ставку на их экономичность, это может отрицательно сказаться на сбалансированном развитии регионов.