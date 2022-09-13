Банк Кореи призывает оказать поддержку молодёжи и пожилым людям

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Рост экономической активности населения, наблюдаемый в последнее время, обеспечен за счёт представителей молодёжи и пожилых людей. Об этом сообщили 13 сентября в Банке Кореи. По его данным, в период с 2010 по 2015 год данный рост составлял 1,66%, но с 2015 по 2022 год - 0,87%. При этом улучшение показателей отмечается среди представителей возрастной категории от 15 до 29 лет, а также старше 60 лет. Это объясняется ростом уровня образования молодёжи и доли людей, не состоящих в браке. Также отмечается рост числа молодых людей, самостоятельно зарабатывающих на жизнь. Рост расходов на жизнь и жильё осложняют выход молодёжи с рынка труда. Экономическая активность пожилого населения также объясняется непростой финансовой ситуацией. Люди преклонного возраста вынуждены работать за низкую зарплату. В Банке Кореи подчеркнули необходимость экономической поддержки молодёжи для продолжения трудовой деятельности после вступления в брак и появления детей.