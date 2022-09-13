В РК может появиться управление по делам зарубежных соотечественников

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В РК приехал актёр Пак Со Хи, снявшийся в сериале «Пачинко» или «Дорога в тысячу ли» в роли корейского мигранта в Японии второго поколения Мо Чжа Су. Сериал описывает историю четырёх поколений семьи корейских иммигрантов в Японии. Сам актёр является корейским иммигрантом третьего поколения. Он родился в Японии, но имеет только корейское имя. По его словам, родители хотели воспитать его сильным человеком, который гордится своим происхождением, дав ему корейское имя. Пак Со Хи отмечает, что Корея для него – как безответная любовь. Актёр говорит, что всегда считал Корею своей родиной, и хочет быть мостом между двумя странами. Ли Со Ра уже 10 лет живёт во Франции. Там она открыла пекарню, используя в выпечке корейские ингредиенты. Она считает, что таким образом сможет познакомить французов с корейской культурой. Фонд зарубежных соотечественников, который действует при МИД РК, провёл мероприятие по обмену опытом, пригласив представителей молодого поколения соотечественников, проживающих в разных странах. По состоянию на прошлый год, численность корейцев, проживающих за рубежом, составила 7 млн 320 тыс. человек. Однако деятельность, связанная с соотечественниками, проводится разрозненно различными ведомствами, включая МИД и минюст. На этом фоне правительство продвигает проект создания управления по делам зарубежных соотечественников, который возьмёт на себя роль координирующего центра. Для этого ведётся работа по внесению поправок в закон о структуре правительства. В прошлом подобный проект неоднократно свёртывался из-за опасений о возможных проблемах со странами, остро реагирующими на вопрос с нацменьшинствами. Реализация проекта на этот раз, как ожидается, будет непростой.