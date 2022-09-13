Молодые корейцы стремятся открыть своё дело

Photo : YONHAP News

72,8% молодых южнокорейцев готовятся к открытию своего дела или хотят сделать это в будущем. Это выяснилось по результатам опроса пятисот представителей так называемого поколения MZ, к которому относят родившихся в период с 1980-х по 2000-е годы. Он проведён Корейской федерацией работодателей. Оказалось¸ что 16% опрошенных готовятся к открытию бизнеса, а 56,8% намерены сделать это позже. Наиболее предпочтительными сферами оказались ресторанный и гостиничный бизнес, за который высказалась треть респондентов. Далее следует торговля, информационно-коммуникационные технологии, искусство и культура, наука и технологии. Своё желание стать предпринимателями половина опрошенных объясняют стремлением к свободе в работе. На втором месте доход - 46,2%. Треть участников опроса отметили, что хотели бы работать как можно дольше, независимо от пенсионного возраста. По мнению более чем 66% респондентов, на подготовку может уйти от одного до трёх лет.