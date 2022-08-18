РК и США обсудят сдерживание северокорейской угрозы

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РК и США обсудят конкретные шаги по укреплению сдерживания северокорейской военной угрозы в ходе переговоров на высоком уровне по вопросам безопасности. Переговоры пройдут в конце этой недели в формате 2+2 с участием заместителей глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Южнокорейскую сторону будут представлять замминистра иностранных дел Чо Хён Дон и замминистра обороны Син Бом Чхоль, а американскую - замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль и помощник госсекретаря по политическим вопросам, контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Денис Дженкинс. Прибыв 13 сентября в Вашингтон, Син Бом Чхоль заявил, что союзники координируют усилия в сфере безопасности в преддверии возможного проведения Северной Кореей ядерных испытаний. Отвечая на вопрос о том, будет ли на заседании достигнуто какое-либо конкретное соглашение, он сказал, что Сеул и Вашингтон сделают для этого всё возможное. Предыдущие переговоры по вопросам безопасности состоялись в январе 2018 года.