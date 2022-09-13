Сеул надеется на изменение позиции Пхеньяна по ядерному вопросу

Photo : YONHAP News

В министерстве по делам воссоединения РК выразили обеспокоенность тем, что Верховное народное собрание КНДР утвердило на прошлой неделе закон о политике в сфере ядерных сил. Таким образом Пхеньян официально закрепил политику продолжения развития ядерного оружия. Об этом заявил замминистра по делам воссоединения РК Ким Ги Ун, выступая 14 сентября в Сеуле на 11-м заседании южнокорейско-германского комитета по проблемам воссоединения. Он выразил надежду на то, что в Пхеньяне задумаются над совместным мирным процветанием Юга и Севера, над возможностью обеспечить северокорейцам нормальный уровень жизни. Он отметил, что администрация Юн Сок Ёля внесла улучшение ситуации с правами человека в КНДР в число пяти приоритетных задач своей северокорейской политики. Для достижения поставленной цели правительство намерено активно сотрудничать с мировым сообществом. Ким Ги Ун отметил, что Сеул продолжит оказывать гуманитарную помощь Северу независимо от политической ситуации, развивая социально-культурные обмены с целью восстановления национального единства. Заседания комитета проводятся с 2011 года поочерёдно в РК и Германии.