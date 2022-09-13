Спикер Нацсобрания РК встретился со спикером Сената Испании

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Спикер Национального собрания РК Ким Чжин Пхё встретился 13 сентября в Мадриде со спикером Сената (верхней палаты парламента) Испании Андером Хиль Гарсией. В ходе встречи обсуждались пути расширения сотрудничества между двумя странами в таких областях как возобновляемые источники энергии, электромобили и строительство. Ким Чжин Пхё попросил Испанию поддержать заявку РК на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. В свою очередь, Андер Хиль Гарсия выразил надежду на то, что возобновление прямого авиасообщения между Сеулом и Мадридом, а также открытие в Мадриде культурного центра Испании будут способствовать активизации обменов между двумя странами. Из Испании глава южнокорейского парламента направился в Португалию, где он встретится с президентом страны Марсело Ребелу де Соуза, премьер-министром Антониу Коштой и спикером парламента Аугусту Сантосом Силвой.