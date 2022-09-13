Рост стоимости сырья повышает стоимость продуктов питания

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Южнокорейские шоколадные пирожные Choco Pie, ставшие народным лакомством, причём не только в РК, но и за рубежом, не избежали влияния высокой инфляции. Производитель принял решение с 15 сентября повысить цену, которая сохранялась 9 лет, более чем на 12%. В круглосуточных магазинах стоимость одной коробки, в которой упакованы 12 пирожных, составит 5 тыс. вон (3 доллара 60 центов). Основными ингредиентами Choco Pie являются импортные пшеничная мука и пальмовое масло, цены на которые в этом году значительно выросли. Так, стоимость ввозимой пшеничной муки возросла на 30%, а пальмового масла - на 70%. В этой связи с середины сентября примерно на 10% вырастет цена на лапшу быстрого приготовления рамён. Производители пищевой продукции закупают сырьё заранее, поэтому цены на готовые продукты возрастают чуть позже удорожания сырья на мировом рынке. Эксперты прогнозировали снижение импортных цен на зерновые в четвёртом квартале этого года, но ситуацию осложняет резкое ослабление воны по отношению к доллару. Курс валюты отражается на стоимости обработанных продуктов питания через 3-6 месяцев, поэтому увеличенные цены будут сохраняться как минимум до конца первой половины следующего года. Ситуацию усугубляют рост расходов на газ, упаковку и логистику, а также вынужденное повышение оплаты труда. Поэтому в данный момент сложно прогнозировать, когда будет достигнут пик роста цен.