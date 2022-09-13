Для доставки товаров будут использовать многоразовые коробки

Photo : YONHAP News

Объём мусора в виде картонных коробок, в которых доставляют заказанные товары, достигает 2 млн тонн в год. В этой связи правительство РК приняло решение ограничить доставку в одноразовых коробках, заменив их на многоразовые аналоги. Нововведение вступит в силу с 2024 года. В период с октября прошлого по апрель этого года министерство экологии тестировало новшество в восьми торговых и логистических компаниях. Суть инициативы правительства сводится к тому, что многоразовые коробки собирают специально выделенные сотрудники торговых компаний. Коробки моются и дезинфицируются в логистических центрах и возвращаются в оборот. Как сообщили в министерстве экологии, хотя использование многоразовых коробок менее экономично, оно значительно эффективнее в плане защиты окружающей среды. Применение многоразовых упаковок на 75% снижает выбросы парниковых газов, на 99,3% сокращает объёмы отходов. Теперь нужно решить проблему экономичности проекта. Выяснилось, что при использовании многоразовой упаковки расходы на доставку в среднем увеличиваются на 3,9%. Кроме того, необходимо ввести систему поощрения клиентов, которые возвращают многоразовую упаковку. В первой половине следующего года правительство планирует подготовить стандарты для многоразовых доставочных коробок. Будут выделены средства на обработку коробок для их повторного применения.