ВВС США провели лётные учения над Тихим океаном

Военно-морские силы США опубликовали фотографии лётных учений на атомном авианосце «Рональд Рейган» (CVN-76) в Тихом океане с участием истребителей F/A-18E. Подпись к фотографиям, появившимся на веб-сайте министерства обороны США 13 сентября, поясняет, что истребители F/A-18E относятся к ударной эскадрилье авианосца «Рональд Рейган», которая получила прозвище «Разрушители плотин» за нанесение точного удара с малой дистанции по стратегически важной плотине Северной Кореи 1 мая 1951 года. Публикация этих фотографий в преддверии запланированного на конец сентября прибытия авианосца «Рональд Рейган» в южнокорейский порт Пусан расценивается как предупреждение Пхеньяну. По данным военных источников, Сеул и Вашингтон обсуждают возможность проведения в конце сентября совместных военно-морских учений в Восточном море. Такие планы связаны с опасениями, что Северная Корея может в любой момент провести седьмое ядерное испытание. В последний раз совместные учения с участием атомного авианосца проводились пять лет назад.