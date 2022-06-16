Photo : YONHAP News

Представители РК и США обсудят план действий по укреплению сдерживания северокорейской военной угрозы. Об этом сообщил журналистам замминистра иностранных дел РК Чо Хён Дон, прибывший в США для участия в заседании Совета стратегии расширенного сдерживания, которое состоится 17 сентября. Он выразил намерение приложить усилия для того, чтобы по итогам переговоров были достигнуты явные подвижки в повышении эффективности средств сдерживания. Нынешнее правительство РК ранее предлагало в рамках противодействия нарастающей ракетной и ядерной угрозам со стороны Пхеньяна разместить на юге Корейского полуострова стратегическое ядерное оружие. В этой связи результаты предстоящей встречи привлекают особое внимание. Чо Хён Дон выразил надежду на то, что заседание совета станет посланием Пхеньяну, предостерегающим его от проведения седьмых по счёту ядерных испытаний. На прошлой неделе в Северной Корее был утверждён Закон о политике в сфере ядерных сил, который предусматривает нанесение ядерного удара по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам государства, а также нападения на руководство страны и командование ядерными силами. Госдепартамент США пока воздерживается от комментариев по этому поводу. Однако данная тема войдёт в повестку встречи представителей Сеула и Вашингтона.