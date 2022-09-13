Президент РК призвал поддержать производство полупроводников

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль призвал Национальное собрание содействовать развитию полупроводниковой промышленности, назвав её важнейшей отраслью четвёртой промышленной революции. 14 сентября, во время совместного обеда с членами специального комитета правящей партии Сила народа по повышению конкурентоспособности полупроводниковой промышленности, президент подчеркнул необходимость воспитания кадров и активных вложений в полупроводниковую отрасль. По его словам, данные задачи требуют незамедлительных действий. Председатель комитета Ян Хян Чжа отметила, что у отечественной полупроводниковой промышленности есть все необходимые основы для достижения лидирующего положения на мировом рынке, однако проект специального закона о полупроводниках K-Chips, разработанный спецкомитетом, всё ещё находится на рассмотрении в Национальном собрании. По её словам, принятие этого закона важно для обеспечения технологического превосходства отечественных полупроводников, поэтому необходимо активное содействие со стороны правительства и президента.