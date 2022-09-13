В РК вырос дефицит финансового баланса

Photo : YONHAP News

По данным министерства планирования и финансов РК, опубликованным 15 сентября, за период с января по июль этого года объём доходов государства составил 394 трлн вон (283 млрд долларов), что на 26,5 млрд долларов больше, чем за тот же период прошлого года. Из них на налоговые сборы приходится 193,5 млрд долларов. Это на 27 млрд 660 млн долларов больше, чем за тот же период прошлого года. Рост вызван повышением собираемости подоходного и корпоративного налогов. Между тем, расходы выросли на 52 млрд долларов, составив 323 млрд долларов. В результате дефицит финансового баланса составил 40 млрд 300 млн долларов. Дефицит управленческого баланса, демонстрирующего реальную финансовую картину без учёта социальных фондов, составил 62 млрд 200 млн долларов. Госдолг по состоянию на конец июля составил 732 млрд долларов.