Сеул повышает туристическую привлекательность

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15 сентября мэрия Сеула объявила план активизации туристического рынка с целью привлечения 28 млн туристов в год. Эту цель планируется достичь к 2026 году. План состоит из 17 задач по четырём направлениям. В первую очередь столичная администрация намерена уделить внимание разработке новых туристических контентов на базе реки Ханган, центральных районов города, гор и ночной жизни столицы. Планируется объединить различные крупные мероприятия, к примеру, Фестиваль фейерверков и скидочную акцию Seoul Festa, проводить фестивали, посвящённые достопримечательностям Сеула. Также будет уделяться внимание деловому туризму, технологиям метавселенной и другим важным направлениям. Планируется усилить контроль за качеством товаров и услуг. Мэрия ставит цель внести Сеул в первую пятёрку основных туристических городов мира.