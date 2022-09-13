«Игра в кальмара» - самый популярный корейский сериал в США

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Шесть из десяти американцев посмотрели южнокорейский сериал «Игра в кальмара», вышедший на платформе Netflix. Об этом свидетельствуют результаты исследования популярности корейских культурных контентов в США, проведённого нью-йоркским отделением Национальной организации туризма Кореи и профессором Мичиганского университета Ким Ми Ран. Выяснилось, что «Игра в кальмара» на первом месте среди корейских фильмов и сериалов, которые смотрят американцы. На втором месте фильм «Паразиты», на третьем - «Поезд в Пусан». Самый любимый корейский актёр - Ли Чжон Чжэ, исполнитель главной роли в сериале «Игра в кальмара». Далее следуют актёры Чон Хо Ён и Сон Ган Хо. Среди наиболее любимых американцами корейских культурных контентов на первом месте K-POP. Самыми популярными исполнителями являются BTS, Blackpink и Psy. В список излюбленных корейских блюд вошли лапша быстрого приготовления рамён, жареная курица по-корейски, жареное мясо пульгоги и рис с овощами пибимпап. Более половины респондентов считают, что культурные контенты вносят вклад в повышение интереса людей к РК. 60% заявили, что надеются в ближайшем будущем посетить РК. В опросе приняли участие 3.218 жителей США.