В РК будут смешивать природный и сжиженный нефтяной газ

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В прошлом году РК ввезла из-за рубежа 46 млн тонн природного газа, став третьим в мире импортёром данного сырья. Газ используется домохозяйствами и в промышленности. Из-за сокращения поставок российского газа в Европу цены на него увеличились с начала года более чем вдвое, в том числе, в РК, Японии и других странах Северо-Восточной Азии. Большая часть ввезённого в первом полугодии в РК газа приходится на поставки из Австралии. Власти этой страны рассматривают возможность ограничения экспорта для лучшего обеспечения внутренних потребностей. Это ставит в сложное положение РК. Для стабилизации ситуации с поставками южнокорейское правительство приняло решение, начиная с октября, смешивать природный газ и сжиженный углеводородный или нефтяной газ. Углеводородный газ дешевле, безопаснее и экологичнее природного. За последние 10 лет правительство принимало аналогичные меры дважды, но на этот раз будут сняты ограничения на долю сжиженного нефтяного газа при смешивании. Правительство сообщает, что поставки природного газа пока стабильные, однако высказываются мнения о необходимости реструктуризации спроса. В Европе принимают меры по сокращению использования газа и созданию его запасов в преддверии зимы. В РК будут приняты аналогичные меры.