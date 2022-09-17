В РК продолжается рост занятости

Photo : YONHAP News

По состоянию на конец августа текущего года численность занятого населения РК составила 28 млн 410 тыс. человек. Это 62,8% населения старше 15 лет, сообщили 16 сентября в Национальном статистическом управлении. Численность работающих увеличилась на 807 тыс. человек по сравнению с августом прошлого года. Она растёт на протяжении 18 месяцев, но темпы роста сокращаются третий месяц подряд. Наибольший прирост числа рабочих мест достигнут в сфере производства. Далее следуют здравоохранение, социальное обеспечение и сельское хозяйство. В сфере строительства и торговли число рабочих мест сократилось. Более половины занятого населения приходится на людей старше 60 лет. Уровень безработицы сократился на 0,5%, составив 2,1% трудоспособного населения, что является минимальным показателем с 1999 года, когда начался сбор данных о занятости. Численность экономически неактивного населения, то есть, тех, кто не работает и не ищет работу, а также не входящих в состав рабочей силы, составила 16 млн 250 тыс. человек. Это на 3,1% меньше, чем годом ранее. Число постоянных работников выросло на 907 тыс. человек. Одновременно количество временных работников сократилось на 78 тыс., а подёнщиков – на 97 тыс. человек.