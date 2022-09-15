Президент и спикер Нацсобрания РК встретятся с председателем ПК ВСНП

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16 сентября спикер Национального собрания Ким Чжин Пхё встретится с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Чжаньшу, прибывшим накануне в Сеул. По итогам встречи будет принято совместное заявление. Предполагается, что будут обсуждаться вопросы обеспечения стабильных поставок сырья и запчастей, роль Китая в решении северокорейской ядерной проблемы и другие темы. Во второй половине дня высокого китайского гостя примет президент РК Юн Сок Ёль. Учитывая, что визит высокопоставленного китайского представителя проходит в условиях застоя в двусторонних отношениях, есть вероятность того, что стороны затронут возможность встречи лидеров двух стран. Предыдущий визит председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей в РК состоялся в 2015 году. В то время эту должность занимал Чжан Дэцзян.