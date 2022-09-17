Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Замминистра обороны РК познакомился со стратегическим оружием США

Write: 2022-09-16 11:14:35Update: 2022-09-16 11:16:00

Замминистра обороны РК познакомился со стратегическим оружием США

Photo : YONHAP News

Замминистра обороны РК Син Бом Чхоль, прибывший с визитом в США для участия в заседании Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG), осмотрел американское стратегическое оружие, посетив объединённую военную базу Эндрюс в штате Мэриленд. 15 сентября он ознакомился с видами ядерного оружия малой мощности, бомбардировщиками В-52 и другими видами стратегического вооружения, которые будут в случае необходимости развёрнуты на Корейском полуострове. Бомбардировщики B-52H, которые будут применены на Корейском полуострове, размещены на Гуаме. Одновременно они являются средством сдерживания Китая в регионе Южно-Китайского моря. Син Бом Чхоль встретился с заместителем министра обороны США Кэтлин Хикс и председателем собрания американских парламентариев Korea Caucus, поддерживающих курс на укрепление сотрудничества с РК, Джо Уилсоном. В ходе обеих встреч состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >