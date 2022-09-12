Президент РК посетит Великобританию, США и Канаду

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18 сентября президент РК Юн Сок Ёль отправится в зарубежную поездку, в ходе которой посетит Великобританию, США и Канаду. 19 сентября в Лондоне южнокорейский лидер будет присутствовать на церемонии похорон королевы Елизаветы II, встретится с новым королём Великобритании Чарльзом III, возложит цветы к мемориалу участникам Корейской войны. Из Лондона Юн Сок Ёль отправится в США, где 20 сентября выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке он проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе, с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Повестка встреч с главами США и Японии заранее не обсуждалась. 23 сентября Юн Сок Ёль посетит Канаду по случаю 60-летия с установления дипотношений между двумя странами. В ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо будут затронуты вопросы стратегического партнёрства и экономической безопасности. Поездка продлится по 24 сентября.