Экспорт в сфере ICT сократился на 4,6%

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В августе объём южнокорейского экспорта в сфере информационно-коммуникационных технологий (ICT) сократился на 4,6% в годовом исчислении, составив 19 млрд 300 млн долларов. Об этом сообщили 16 сентября в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Снижение показателя фиксируется впервые с мая 2020 года. В министерстве отметили, что такая ситуация связана с сокращением производства и замедлением темпов роста мировой экономики. Импорт в той же отрасли вырос в августе на 18,7%, составив 13,5 млрд долларов, что является максимальным показателем с 1996 года. Это объясняется резким ослаблением южнокорейской воны по отношению к доллару. Профицит торгового баланса в сфере информационно-коммуникационных технологий составил 5 млрд 790 млн долларов, что является минимальным показателем с января текущего года.