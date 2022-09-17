Правительство РК обеспокоено экономическими рисками

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Финансовые власти РК сохраняют обеспокоенность в связи с возможностью замедления темпов роста экономики на фоне высокой инфляции и ухудшения настроений в обществе. Об этом сообщили 16 августа в министерстве планирования и финансов. Правительство четвёртый месяц подряд выражает обеспокоенность по поводу возможного ухудшения состояния экономики. В августе потребительские цены выросли на 5,7% в годовом исчислении, а стоимость услуг выросла на 6,1%. Эксперты полагают, что какое-то время инфляция будет сохраняться на высоком уровне, причём пик роста цен будет достигнут в октябре. Южнокорейский экспорт демонстрирует замедление темпов роста. Так, в августе экспорт вырос на 6,6% в годовом исчислении. Рост ниже 10% фиксируется третий месяц подряд. Впервые за 26 месяцев сократился экспорт полупроводников, а в связи с быстрым увеличением импорта дефицит торгового баланса страны достиг рекордной отметки в 9 млрд 487 млн долларов.