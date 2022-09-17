РК и Лаос развивают сотрудничество по цепочкам поставок

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Представители деловых РК и Лаоса обсудили план сотрудничества в вопросе диверсификации глобальных цепочек поставок. 14 сентября во Вьентьяне состоялся бизнес-форум РК и стран бассейна реки Меконг, в число которых входят Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьетнам и Таиланд. В форуме принял участие президент Корейской ассоциации импортёров Ким Бён Гван. Он встретился с замминистра иностранных дел Лаоса Тхонгфаном Саванфетом и заместителем председателя Торговой палаты Саибандипом Расфоном. Выступая на форуме, Ким Бён Гван заявил, что страны бассейна реки Меконг привлекают внимание в качестве объектов для расширения торгового партнёрства в рамках диверсификации глобальных цепочек поставок. В этой связи Корейская ассоциация импортёров намерена активно развивать сотрудничество со странами региона. В рамках форума состоялись консультации лаосских и южнокорейских компаний по вопросам цепочек поставок.