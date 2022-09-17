РК и Китай договорились защищать мир на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

РК и Китай будут защищать мир и безопасность на Корейском полуострове посредством диалога и переговоров, поскольку мирный режим в регионе отвечает интересам обеих стран. Об этом заявил 16 сентября председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, подводя на совместной пресс-конференции итоги переговоров со спикером Национального собрания РК Ким Чжин Пхё. Две страны должны решать спорные вопросы двусторонних отношений в духе взаимного уважения,- добавил китайский представитель. Спикер южнокорейского парламента предложил провести как можно скорее трёхстороннюю встречу глав парламентов РК, Китая и Японии в рамках активизации обменов на высшем уровне и высоком уровнях. В ходе встречи главы парламентов РК и Китая согласились с тем, что обмен культурным контентом - это самый быстрый и эффективный способ сократить расстояние между двумя народами,- отметил Ким Чжин Пхё. Он выразил надежду на то, что последующие переговоры по соглашению о свободной торговле позволят пересмотреть и укрепить систему сотрудничества для стабильного управления цепочками поставок, а также в борьбе с мелкодисперсной пылью, что напрямую связано со здоровьем и качеством жизни людей.