Президент РК выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III

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18 сентября президент РК Юн Сок Ёль, находящийся с визитом в Великобритании для участия в церемонии похорон королевы Елизаветы II, принял участие в приёме для зарубежных гостей от имени короля Карла III. Южнокорейский лидер выразил соболезнования новому британскому монарху по поводу кончины его матери, отметив, что корейский народ разделяет печаль с народом Великобритании. Карл III, со своей стороны, поблагодарил Юн Сок Ёля за визит. На приёме присутствовали также представители многих стран мира, прибывшие на церемонию похорон, в том числе, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, президент Франции Эммануэль Макрон и император Японии Нарухито. Дорожные условия в Лондоне вынудили южнокорейского президента изменить план первого дня визита. Были отменены посещения Мемориала Корейской войны и Вестминстерского аббатства для прощания с покойной Елизаветой II. 19 сентября Юн Сок Ёль примет участие в церемонии похорон королевы Елизаветы II. Позднее в тот же день он вылетит в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.