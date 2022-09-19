Президент РК и председатель ПК ВСНП обсудили отношения двух стран

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16 сентября президент РК Юн Сок Ёль встретился в Сеуле с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Чжаньшу. Южнокорейский лидер пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Сеул. Как сообщили в администрации президента, Юн Сок Ёль отметил, что этот визит «послужит важным импульсом для открытия новой главы в отношениях между Сеулом и Пекином на следующие 30 лет». Ли Чжаньшу обещал передать приглашение, и, со своей стороны, пригласил Юн Сок Ёля посетить Китай. Президент РК отметил важность тесного общения между Сеулом и Пекином, чтобы спор вокруг размещения в РК американских систем ПРО THAAD не препятствовал дальнейшему развитию двусторонних отношений. Ли Чжаньшу согласился с необходимостью тесного общения, отметив, что РК и Китай внесли существенный вклад в обеспечение мира и стабильности в мире. Ранее в тот же день Ли Чжаньшу встретился со спикером Национального собрания РК Ким Чжин Пхё. Состоялся обмен мнениями о геополитической ситуации на Корейском полуострове. Участники встречи согласились с необходимостью поддерживать стратегические связи между двумя странами для стабильного управления ситуацией в регионе, включая ядерную проблему Пхеньяна. Ким Чжин Пхё отметил, что в Сеуле всегда рассчитывали на конструктивную роль Китая в решении всех региональных проблем. Как отметил Ли Чжаньшу, стороны разделяют мнение о том, что защита мира и стабильности на Корейском полуострове соответствует общим интересам сторон. Была подчёркнута необходимость укрепления парламентского сотрудничества между двумя странами, а также обменов на высшем и высоком уровнях.