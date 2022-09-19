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В Корее

18 сентября в РК менее 20 тыс. новых случаев COVID-19

Write: 2022-09-19 11:06:51Update: 2022-09-19 11:07:48

18 сентября в РК менее 20 тыс. новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 18 сентября в стране - 19.407 новых случаев COVID-19. Это на 15.357 случаев меньше, чем в предыдущий день. Обычно в понедельник показатель значительно сокращается в связи со снижением количества тестов в выходные, но эксперты отмечают, что нынешние показатели демонстрируют устойчивую тенденцию к ослаблению пандемии. Карантинные власти начинают обсуждение перехода от экстренного режима противодействия коронавирусу к обычному. Ожидается, что будет рассмотрен вопрос о дальнейшем смягчении противоэпидемических мер, в том числе, возможность отмены обязательного карантина для заражённых и масочного режима в помещениях. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 508 человек, что на 19 человек больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 39 человек. Коэффициент смертности 0,11%. 
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