РК и Польша подписали контракт на поставку истребителей FA-50

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16 сентября Корейское агентство оборонного развития и министерство обороны Польши подписали контракт на поставку 48 южнокорейских истребителей FA-50. На церемонии подписания присутствовали президент Польши Анджей Дуда, министр обороны Мариуш Блащак, директор Корейского агентства оборонного развития Ом Дон Хван, президент Корейской аэрокосмической корпорации (KAI) Кан Гу Ён. Контракт стоимостью 3 млрд долларов предусматривает как поставку истребителей и запчастей к ним, так и программу обучения пилотов и технического персонала. Первые 12 машин будут переданы Польше во второй половине следующего года. Они будут полностью идентичны истребителям, применяемым в южнокорейских ВВС. Ещё 36 самолётов модели FA-50PL, в которых учтены требования Польши, поставят в период с 2025 по 2028 год. Ранее РК и Польша подписали контракты на поставки южнокорейских танков К2, самоходных артиллерийских установок К9 и истребителей FA-50.