РК и США договорились дать жёсткий ответ на угрозы Пхеньяна

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РК и США дадут жёсткий ответ на любые угрозы со стороны Пхеньяна. Такая договорённость была достигнута 16 сентября в Вашингтоне в ходе заседания Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG). В нём приняли участие замминистра иностранных дел РК Чо Хён Дон, замминистра обороны РК Син Бом Чхоль, помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс и замглавы Пентагона Колин Кол. Данный совет является площадкой для обсуждения вопросов безопасности на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе. Заседание состоялось впервые с января 2018 года, когда Северная Корея провела шестое по счёту ядерное испытание. В совместном заявлении, принятом по итогам заседания, подчёркивается приверженность США обещаниям об обеспечении безопасности РК, готовность к применению всех возможных мер для сдерживания северокорейской угрозы. Также были выражены серьёзные опасения по поводу законодательного закрепления Севером своего ядерного статуса.