Правительство РК пытается смягчить инфляцию

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19 сентября правительство РК приняло решение уделить внимание поставкам овощей, цены на которые продолжают расти. Планируется увеличить поставки на рынок за счёт государственных резервов корейской капусты, наиболее востребованной осенью. В ноябре в РК наступает сезон заготовки кимчхи. Поэтому в октябре власти намерены подготовить меры по обеспечению населения необходимыми продуктами. Правительство будет проводить мониторинг цен на продукты питания, сотрудничая с торговыми и другими профильными компаниями. Вице-премьер, министр планирования и финансов Чху Гён Хо отметил сильное инфляционное давление, призвав обрабатывающую промышленность уменьшить его за счёт повышения производительности. Принято решение до конца года продлить срок действия субсидий на дизельное топливо, который должен был истечь в сентябре. Правительство прогнозирует, что при отсутствии новых отрицательных факторов ситуация с потребительскими ценами начнёт постепенно улучшаться после октября. Однако среди факторов, которые нельзя выпускать из виду, курс валют, цены на нефть, запланированное на октябрь повышение тарифов на электричество и газ.