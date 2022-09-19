Актёр Ли Чжон Чжэ прибыл на родину как герой

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18 сентября исполнитель главной роли в сериале «Игра в кальмара» Ли Чжон Чжэ прибыл на родину. В международном аэропорту Инчхон его встречали десятки фанатов. Ли Чжон Чжэ - лауреат премии «Эмми» в категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале». Он стал первым неанглоязычным актёром, получившим приз в данной номинации. По его мнению, премия имеет важное значение не столько с позиции личных достижений, сколько в плане развития корейской отрасли контентов и её узнаваемости в мире. Он обещал сделать всё возможное, чтобы продвигать корейский контент. После церемонии вручения премии «Эмми» Ли Чжон Чжэ посетил Торонто, где проходит Международный кинофестиваль. Там состоялась североамериканская премьера его режиссёрского дебюта «Охота». Ли Чжон Чжэ обещает продолжить карьеру актёра, режиссёра и продюсера на родине и за рубежом. Сериал «Игра в кальмара» получил награды в шести номинациях премии «Эмми». Кроме Ли Чжон Чжэ, наград удостоены Хван Дон Хёк, продюсер, автор сценария и режиссёр-постановщик сериала, в номинации «За лучшую режиссуру и сценарий драматического сериала» и актриса Ли Ю Ми в номинации «Выдающаяся приглашённая актриса в драматическом сериале». Остальные награды - «Выдающиеся специальные визуальные эффекты в отдельном эпизоде», «Выдающееся исполнение трюков» и «Выдающийся дизайн художественной постановки».