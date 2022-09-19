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Политика

РК сохраняет приверженность соглашению от 19 сентября

Write: 2022-09-19 14:38:57Update: 2022-09-19 15:15:25

РК сохраняет приверженность соглашению от 19 сентября

Photo : YONHAP News

Северная Корея столкнётся с жёстким ответом в случае нарушения межкорейского соглашения в военной области, которое было подписано 19 сентября 2018 года в Пхеньяне. Об этом заявил 19 сентября на брифинге представитель министерства обороны РК полковник Мун Хон Сик. Он подчеркнул важность взаимного выполнения договорённостей, нацеленных на налаживание доверительных отношений и смягчение военной напряжённости. Начальник отдела внешних связей объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК Ким Чжун Рак отметил, что южнокорейские военные продолжают постоянный мониторинг активности в КНДР после окончания зимних учений северокорейской армии. Он отметил, что южнокорейские военнослужащие  готовы к любым  изменениям ситуации. В соответствии с соглашением от  19 сентября, установлена 10-километровая буферная зона вдоль сухопутной границы, в которой запрещены артиллерийские стрельбы и военные учения. Аналогичные буферные зоны шириной 80 км установлены в Восточном и Жёлтом морях с целью предотвращения столкновений между военными кораблями.  В воздушном пространстве над демилитаризованной зоной установлены бесполётные зоны. 
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