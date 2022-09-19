РК сохраняет приверженность соглашению от 19 сентября

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Северная Корея столкнётся с жёстким ответом в случае нарушения межкорейского соглашения в военной области, которое было подписано 19 сентября 2018 года в Пхеньяне. Об этом заявил 19 сентября на брифинге представитель министерства обороны РК полковник Мун Хон Сик. Он подчеркнул важность взаимного выполнения договорённостей, нацеленных на налаживание доверительных отношений и смягчение военной напряжённости. Начальник отдела внешних связей объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК Ким Чжун Рак отметил, что южнокорейские военные продолжают постоянный мониторинг активности в КНДР после окончания зимних учений северокорейской армии. Он отметил, что южнокорейские военнослужащие готовы к любым изменениям ситуации. В соответствии с соглашением от 19 сентября, установлена 10-километровая буферная зона вдоль сухопутной границы, в которой запрещены артиллерийские стрельбы и военные учения. Аналогичные буферные зоны шириной 80 км установлены в Восточном и Жёлтом морях с целью предотвращения столкновений между военными кораблями. В воздушном пространстве над демилитаризованной зоной установлены бесполётные зоны.