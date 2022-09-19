РК внедряет инновации в сфере мобильности

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В РК готовят платформу для начала полноценной эксплуатации беспилотных автобусов и коммерческого применения беспилотного такси четвёртого уровня автономности. Помимо этого, с 2025 года планируется запустить летающее такси в рамках концепции городской аэромобильности (UAM). 19 сентября в министерстве сухопутных территорий и транспорта опубликовали дорожную карту развития инновационной мобильности. Правительство приступает к реформированию правил контроля транспортной системы, чтобы к концу года коммерциализировать частично беспилотный транспорт третьего уровня автономности. РК станет третьей по счёту страной, которой удалось это сделать, после Японии и Германии. С 2025 года планируется запустить беспилотные автобусы, а в 2027 году полностью беспилотный транспорт четвёртого уровня автономности. Для этого в течение двух лет власти подготовят критерии безопасности и страхования беспилотного транспорта.