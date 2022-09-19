Президент РК присутствовал на церемонии похорон королевы Елизаветы II

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Президент РК Юн Сок Ёль присутствовал на церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II, которая состоялась 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Он был одним из почти пятисот глав государств и правительств, а также монархов, которые съехались в Лондон со всего мира, чтобы почтить память королевы, правившей ровно 70 лет. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, Юн Сок Ёль «оплакивал смерть королевы, которая на практике продемонстрировала солидарность либерально-демократических стран. Он разделил горе британского народа от имени правительства и народа РК»,- говорится в сообщении администрации президента. По окончании церемонии похорон Юн Сок Ёль оставил запись в траурной книге: «Я молюсь за душу покойной королевы Елизаветы II и выражаю глубокие соболезнования британской королевской семье и народу. Для меня большая честь жизнь в одну эпоху с королевой, которая стремилась защищать свободу и мир. Правительство и народ РК всегда будут помнить королеву Елизавету II».