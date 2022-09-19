Президент РК прибыл в Нью-Йорк на сессию ГА ООН

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Президент РК Юн Сок Ёль прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. США – второй пункт в программе зарубежной поездки южнокорейского лидера. 19 сентября в Лондоне он присутствовал на церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II, а из Нью-Йорка отправится в Оттаву, где встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. 20 сентября Юн Сок Ёль выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с речью на тему единства стран, разделяющих ценности свободы. В своей речи он напомнит о приверженности Сеула защите мира от угрозы ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. В рамках сессии южнокорейский лидер проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе, с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидой и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Кроме того, запланированы встречи Юн Сок Ёля с представителями соотечественников, проживающих в США, американских деловых и научных кругов.