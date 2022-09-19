Американский атомный авианосец Ronald Reagan посетит Пусан

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23 сентября американский атомный авианосец Ronald Reagan прибудет в Пусан. На его борту размещены около 80 самолётов F-18 и порядка пяти тысяч военнослужащих. Авианосец сопровождает ударная группа из трёх кораблей - авианосца типа Nimitz, ракетного крейсера Chancellorsville и эсминца Barry. Этот первый с 2017 года заход американского атомного авианосца в южнокорейский порт. Как сообщили в штабе военно-морских сил РК, ударная группа американских ВМС примет участие в совместных с РК манёврах в Восточном море, которые станут демонстрацией «твёрдой решимости» союзников противостоять северокорейским угрозам. Кроме того, учения помогут вооружённым силам двух стран повысить уровень боевой готовности. В ноябре 2017 года авианосец Ronald Reagan участвовал в учениях союзников. На саммите, состоявшемся в мае этого года в Сеуле, президенты РК и США Юн Сок Ёль и Джо Байден подтвердили, что американские стратегические силы будут развёрнуты на Корейском полуострове «по мере необходимости, своевременно и скоординировано».