В РК растёт доля возобновляемой энергетики

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Доля возобновляемой энергетики составляет 20,1% общего объёма выработки электроэнергии в РК. Об этом сообщила 20 сентября Корейская электроэнергетическая биржа. С июля показатель вырос на 0,3%, а за последние 10 лет - в 18 раз. 15,1% приходятся на долю солнечной энергетики, по 1,3% - гидро-, био- и ветроэнергетики. Доля возобновляемых источников энергии на 2,9% превышает долю АЭС, которая за 10 лет сократилась с 25,3% до 17,3%. Это связано с быстрым развитием альтернативных источников энергии. В РК в последнее время растёт количество компаний, присоединившихся к международной инициативе RE100. Она объединила самые влиятельные компании мира, которые ставят своей целью 100-процентный переход на электроэнергию из возобновляемых источников. Samsung Electronics сообщила о планах к 2050 году полностью перейти на возобновляемую энергетику.