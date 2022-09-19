В РК рассматривают возможность смягчения противоэпидемических мер

Photo : YONHAP News

Карантинные власти РК рассматривают возможность дальнейшего смягчения противоэпидемических мер в связи с замедлениями темпов распространения COVID-19. В частности, обсуждается план полной отмены масочного режима. В настоящий момент на открытом воздухе использование масок является не обязательным. Исключение составляют собрания с участием более 50 человек, в том числе, спортивные соревнования и митинги. Одновременно рассматривается вопрос об отмене обязательного прохождения ПЦР-теста в течение 24 часов после прибытия в страну. Вместе с тем, на данный момент не рассматривается возможность отмены масочного режима в закрытых помещениях и обязательного семидневного карантина для заражённых. В целом по стране отмечается улучшение эпидемической ситуации, однако растёт количество повторных случаев заражения. По состоянию на первую неделю сентября, на них пришлись 10,18% вновь выявленных случаев инфекции.